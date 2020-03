ਕੰਗ ਵਲੋਂ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ Posted On March - 6 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਖਰੜ, 5 ਮਾਰਚ

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜ਼ਰੀ ਇਨਕਲੇਵ ਵਿਖੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ-6, 7 ਅਤੇ 8 ਦੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇਨਫੋਟੈਕ ਪੰਜਾਬ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੀ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨ ਤੇ ਲਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਚੱਕਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਰਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਮੀ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਭਾਜਪਾ/ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਬਡਾਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੁਰਾਲੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਕੰਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਜਰੀ ਕਲੋਨੀ, ਤਾਰਾਪੁਰ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ, ਲੁਬਾਣਗੜ੍ਹ, ਕਾਨ੍ਹੇ ਕਾ ਬਾੜਾ, ਟਾਂਡਾ, ਟਾਂਡੀ, ਮਸੌਲ, ਦੁਸਾਰਨਾ, ਘੰਡੌਲੀ, ਸਿਆਮੀਪੁਰ ਟੱਪਰੀਆਂ, ਛੋਟੀ-ਬੜੀ ਨੱਗਲ, ਪੜਛ, ਜੈਂਯੰਤੀ ਮਾਜਰੀ, ਬਘਿੰਡੀ, ਗੁੜ੍ਹਾ, ਕਸੌਲੀ, ਕਰੌਂਦਿਆਵਾਲਾ ਆਦਿ ਦੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸ੍ਰੀ ਕੰਗ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਕੰਗ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।

