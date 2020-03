ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੈਫੀਲਡ ਸ਼ੀਲਡ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਗੇੜ ਰੱਦ

ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੈਫੀਲਡ ਸ਼ੀਲਡ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਗੇੜ ਰੱਦ Posted On March - 16 - 2020 ਮੈਲਬਰਨ, 15 ਮਾਰਚ

ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕਾਰਨ ਚੋਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਲੀਗ ਸ਼ੈਫੀਲਡ ਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਗੇੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਡਾਟ ਕਾਮ ਡਾਟ ਏਯੂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਏ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਮਗਰੋਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਏ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੇਵਿਨ ਰੌਬਰਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੀਲਡ ਲੀਗ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਗੇੜ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਰੌਬਰਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ।’’ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।” ਸੀਏ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਹਾਂ… ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਲੋਕ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟਾ ਕੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ

