ਕੋਵਿਡ-19: ਪਾਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੇਣਗੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ Posted On March - 27 - 2020 ਕਰਾਚੀ, 26 ਮਾਰਚ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (ਪੀਸੀਬੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹਿਸਾਨ ਮਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅਮਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਤੋਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੀਸੀਬੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗੀ।” ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

Ticker, ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ Comments Off on ਕੋਵਿਡ-19: ਪਾਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੇਣਗੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

Both comments and pings are currently closed.