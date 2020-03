ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਸਕ ਬਣਾਏ

ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਸਕ ਬਣਾਏ Posted On March - 30 - 2020 ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਪਟਿਆਲਾ, 29 ਮਾਰਚ

ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਮਾਸਕਸ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਆਪ ਕਰੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱੱਲਦਿਆਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਸਮੂਹ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸਕ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਸਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਸਕ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਕੈਦੀ ਮਾਸਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਐੱਸਪੀ ਖੰਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 3000 ਮਾਸਕ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਏਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ।

ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕੈਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਾਮਾਨ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੇਚਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਕੈਦੀ ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਹੁ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ (ਲੜਕੀਆਂ) ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈ਼ਸਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਅੰਟਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੈਸਟ ਟਰੇਨਰ ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

