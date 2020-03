ਕੂੰਨਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ Posted On March - 18 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਮਾਛੀਵਾੜਾ, 17 ਮਾਰਚ

ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੂੰਨਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚਕਲੀ ਆਦਲ ਦੀ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾ ਦਾ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਉਪ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਠ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਜਟ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਭਾ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਭਾ ’ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਚੰਦ ਅਤੇ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੂੰਨਰ, ਮਾ. ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਕਲੀ ਮੰਗਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਲੁਧਿਆਣਾ Comments Off on ਕੂੰਨਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ

Both comments and pings are currently closed.