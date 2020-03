ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ

ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ Posted On March - 30 - 2020 ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ

ਕੁਰਾਲੀ , 29 ਮਾਰਚ

ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਤੋਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ’ਤੇ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਚਲੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ’ਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਣਕ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇੱਕਠੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਣਕ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਕਣਕ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਘਰ-ਘਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਡਿਪੂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਹ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਏਐਫਐੱਸਓ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੀੜ ਨਾ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਤਾਰਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਮਿਲੇਗੀ: ਖੁਰਾਕ ਅਧਿਕਾਰੀ਼ ਏਐਫਐੱਸਓ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਗੋਲਧਾਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Comments Off on ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ

Both comments and pings are currently closed.