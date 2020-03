ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਲਾਮਬੰਦੀ Posted On March - 13 - 2020 ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਸਾਦਿਕ, 12 ਮਾਰਚ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਰੈਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸੰਗਰਾਹੂਰ, ਡੋਡ ਤੇ ਚੰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਪਣਾ ਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 1969 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 52 ਫੀਸਦ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਨਵ-ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਅਜਿੱਤਗਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਜੈਤੋ (ਸ਼ਗਨ ਕਟਾਰੀਆ): ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਅਜਿੱਤਗਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਏਏ, ਐੱਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਐੱਨਪੀਆਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਜਿੱਤਗਿੱਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਕਾਸਮਭੱਟੀ ਅਤੇ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਡਿੰਗੀ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਨਪੀਆਰ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ’ਤੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

