ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ‘ਉੜੀਆ ਬਸਤੀ’ ਗੋਦ ਲਈ Posted On March - 31 - 2020 ਸ਼ਗਨ ਕਟਾਰੀਆ

ਬਠਿੰਡਾ, 30 ਮਾਰਚ

ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ‘ਉੜੀਆ ਬਸਤੀ’ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਝੋਲੀ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸਤੀ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਅਤੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕਰੇਗੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਕਰੋਨਾ ਰੋਕੂ ਮੁਹਿੰਮ’ ਅਧੀਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਭਲੇ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਜੁਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ‘ਉੜੀਆ ਬਸਤੀ’ ਗੋਦ ਲਈ

Both comments and pings are currently closed.