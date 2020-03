ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹ-ਦਸੇਰਾ ਬਣਿਆ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ Posted On March - 12 - 2020 ਐੱਨਪੀ ਧਵਨ

ਪਠਾਨਕੋਟ, 11 ਮਾਰਚ

ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬਲਾਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਝਲੋਆ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀ ਕਿਸਾਨ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਅੱਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕਿਸਾਨ ਕਲੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਅੱਤਰੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਏਕੜ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ 25 ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਵਿਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 15 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਦ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਾਦ ਦੀ ਖੋਰੀ ਨੂੰ ਚੌਪਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕੁਤਰ ਕੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜੈਵਿਕ ਮਾਦਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੀ ਹੈ।

