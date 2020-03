ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ

ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ Posted On March - 28 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਦੋਰਾਹਾ, 27 ਮਾਰਚ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਵੱਧ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਰਿਆਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਭਾਅ ’ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਚੀਨੀ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਅ ਤਾਂ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਰੌਲਾ ਪੈਣ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ 20 ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਕਟ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ

