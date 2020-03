ਕਾਲਜ ਖੇਡਾਂ: ਵਰਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੂ ਦੀ ਝੰਡੀ

ਕਾਲਜ ਖੇਡਾਂ: ਵਰਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੂ ਦੀ ਝੰਡੀ Posted On March - 6 - 2020 ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ(ਮੁਹਾਲੀ), 5 ਮਾਰਚ

ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਬਲੌਂਗੀ(ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ਖੇਡ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਬੱਡੀ, ਖੋ-ਖੋ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ, 100 ਮੀਟਰ ਦੌੜ, ਤਿੰਨ ਟੰਗੀ ਦੌੜ, ਲੰਬੀ ਛਾਲ, ਉੱਚੀ ਛਾਲ, ਰੱਸੀ ਟੱਪਣਾ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਚਮਚ ਦੌੜਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਏਐਨਐਮ, ਜੀਐਨਐਮ, ਬੀਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਮਐਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਨ.ਐਮ. ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਏ.ਐਨ.ਐਮ. ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਜਿੱਤਿਆ। ਸੌ ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਜੀਐਨਐਮ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਆਰਜ਼ੂ ਫ਼ਸਟ ਰਹੀ। ਤਿੰਨ ਟੰਗੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਵਰਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰਖਸ਼ਾ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ। ਲੰਬੀ ਛਾਲ ਵਿੱਚ ਆਰਜੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਜਿੱਤਿਆ। ਰੱਸੀ ਟੱਪਣ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਸੀ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਮੋਹਰੀ ਰਹੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Comments Off on ਕਾਲਜ ਖੇਡਾਂ: ਵਰਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੂ ਦੀ ਝੰਡੀ

Both comments and pings are currently closed.