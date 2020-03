ਕਾਰ ਤੇ ਸੀਟੀਯੂ ਬੱਸ ਦੀ ਟੱਕਰ; ਚਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਕਾਰ ਤੇ ਸੀਟੀਯੂ ਬੱਸ ਦੀ ਟੱਕਰ; ਚਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ Posted On March - 1 - 2020 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਫਰਵਰੀ

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਦੋ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਚਾਰ ਦੋਸਤ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਘੋੜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਕਟਰ-22 ’ਚ ਅਰੋਮਾ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਾਰ ਤੇ ਬੱਸ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਦੋਸਤ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-16 ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੁਲਕਿਤ (24), ਵਿਸ਼ੂ (25), ਰਾਜੀਵ (28) ਅਤੇ ਮਾਨਿਕ (24) ਵਾਸੀਆਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਟਾਲਾ (ਪੰਜਾਬ) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਆਈਟੀ ਨਗਰ ਨੇੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਨੇ ਘੋੜਾ ਰੇਹੜੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਘੋੜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰੇਹੜੀ ਚਾਲਕ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਰੇਹੜੇ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਾਲਕਾ ਵਾਸੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

