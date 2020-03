ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਰੇਡ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਜਾਮ Posted On March - 18 - 2020 ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 17 ਮਾਰਚ

ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਪੀਆਈ) ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਹੰਸਰਾਜ ਗੋਲਡਨ, ਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨਰਿੰਦਰ ਢਾਬਾਂ, ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੂਬੇਗ ਝੰਗੜਭੈਣੀ ਅਤੇ ਸਰਬ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਹਰਭਜਨ ਛੱਪੜੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਢਾਬਾਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਰਾਮ ਬਨਵਾਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹੰਸ ਰਾਜ ਗੋਲਡਨ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਢਾਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਰੋਡ ਜਾਮ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਏਡੀਸੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਵਲ ਰਾਮ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਏਪੀਓ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਏਡੀਸੀ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਏਡੀਸੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਧਵਾਟੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਜਾਮ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਡੀਸੀ ਨੂੰ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਅਤੇ ਏਪੀਓ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ‘ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਮ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਕਰਨੈਲ ਬੱਗੇ ਕੇ, ਗੁਰਦੀਪ ਘੂਰੀ, ਜੱਜ ਕੱਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਢਾਬਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

