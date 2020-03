ਕਾਤਰੋਂ ਚੌਕ ’ਚ ਲੱਗਦੇ ਜਾਮ ਤੋਂ ਲੋਕ ਔਖੇ Posted On March - 16 - 2020 ਬੀਰਬਲ ਰਿਸ਼ੀ

ਸ਼ੇਰਪੁਰ, 15 ਮਾਰਚ

ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਸਬਾ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ’ਚ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਦੇ ਕਾਤਰੋਂ ਚੌਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਚੌਕ ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ- ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਜਾਮ ਆਏ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਟਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੜੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਲੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚੋਂ ਦੀ ਆਮ ਲੰਘਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੀਲੀ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੈ। ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ’ਤੇ ਆਏ ਲੋਕ ਆਮ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਅਤੇ ਕਾਤਰੋਂ ਰੋਡ ’ਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਸਾਂ ਅੱਡੇ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਸ-ਦਸ ਮਿੰਟ ਕਾਤਰੋਂ ਚੌਕ ਜਾਂ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਖਾਮੌਸ਼ੀ ਕਾਰਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ’ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਚਲਾਣ ਕੱਟ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ: ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ’ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵਾਚਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ Comments Off on ਕਾਤਰੋਂ ਚੌਕ ’ਚ ਲੱਗਦੇ ਜਾਮ ਤੋਂ ਲੋਕ ਔਖੇ

Both comments and pings are currently closed.