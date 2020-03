ਕਾਂਗਰਸੀ ਐੱਮਪੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਫੁੱਟ ਜਨਤਕ Posted On March - 15 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਰਈਆ, 14 ਮਾਰਚ

ਸਥਾਨਕ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਇਸ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਜਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਭੰਡਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 13 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨ ਵਰਮਾ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ। ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਭਲਾਈਪੁਰ ਵਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਭੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਵਰਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਭੰਡਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਕੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਰਾਹੀਂਂ ਰਾਜੀਵ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਧੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

