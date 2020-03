ਕਲਗੀ ਲੱਭਣ ਗਏ ਕੰਨ ਵੀ ਗੁਆ ਆਏ! Posted On March - 10 - 2020 ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ (ਸੜਕਨਾਮਾ) ਡਰਾਈਵਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚੰਟ ਜਾਂ ਸ਼ਾਤਰ ਸਮਝੇ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਟੱਕਰ ਜਾਂਦੈ।

ਗੱਲ ਇਉਂ ਹੋਈ, ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਪੁਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਾਢੇ ਕੁ ਛੇ ਵਜੇ ਇਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਲਾਸੀ (ਕਲੀਨਰ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਆਊ, ਏਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚੱਲੀਏ।’

ਪਲਾਸੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਉਤਾਂਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਿਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸਿਆਲੂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕਿਹਾ, ‘ਉਸਤਾਦ ਦਾਰੂ ਦਾ ਅਧੀਆ ਫੜ ਲਿਆਓਨੇ ਆਂ ਤੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੇ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਖਾਨੇ ਆਂ ਰੋਟੀ। ਸਵੇਰੇ ਮੌਜ ਨਾਲ ਉਠਾਂਗੇ। ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਨਾਲ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਦੋ-ਢਾਈ ਸੌ ਦਾ ਤੇਲ ਫੂਕਾਂਗੇ।’

ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਖਲਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਚ ਗਈ। ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਣਦਾ ਉਹ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਚਾਰ ਜਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆ ਖੜ੍ਹੇ।

‘ਭਾਊ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ।’ ਢਿੱਲੀ ਜਿਹੀ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਇਕ ਆਦਮੀ ਬੋਲਿਆ।

‘ਮਾਲ ਕੀ ਐ?’ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।

‘ਤੂੜੀ ਲੱਦਣੀ ਜੇ।’

‘ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਦਣੀ ਐ?’

‘ਮਖੂ ਤੋਂ।’

‘ਖ਼ਾਸ ਮਖੂ ਤੋਂ?’

‘ਨਹੀਂ ਲਾਗੇ ਈ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ। ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਜੇ, ਜਵਾਂ ਗੋਲੀ ਰੋੜ੍ਹ।’

‘ਤੂੜੀ ਲਾਹੁਣੀ ਕਿੱਥੇ ਐ?’

‘ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਿੱਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।’

ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ‘ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਤੂੜੀ ਲੱਦ ਕੇ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਲਾਹ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਪੁਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤਕ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਹੀ ਚੱਕਰ ਲਾ ਆਉਂਦੇ ਆਂ।’

ਸਲਾਹ ਬਣ ਗਈ। ਭਾੜਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣੂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਚੱਲੇ ਆਂ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਏਥੇ ਠੰਢ ’ਚ? ਸਵੇਰੇ ਪੁਕਾਰ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਦੇਰ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਕਟਾ ਲਈਂ।’

ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਊਆਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਵਾਹਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਖੂ ਤੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੁ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਿੱਛੇ ਚੜ੍ਹੇ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਕਰਦੇ ਭਾਊ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਉੱਤਰੇ।

‘ਏਦਾਂ ਕਰ ਭਾਅ ਗੱਡੀ ਮੋੜ ਕੇ ਲਾ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰ ਆਵਾਂ।’ ਇਕ ਚਾਦਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰਨੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ।

ਦੂਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ‘ਘੁੱਟ ਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆਂ ਤਾਂ ਦਾਰੂ-ਸ਼ਾਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀਏ?’

ਖਲਾਸੀ ਨੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਐ ਤੁਹਾਡੀ।’

‘ਖਾਣ ਪੀਣ ਈ ਰਹਿ ਜਣੈ, ਹੋਰ ਏਥੇ ਹੈ ਵੀ ਕੀ?’ ਤੀਜਾ ਭਾਊ ਬੋਲਿਆ। ‘ਜਵਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਐ।’ ਡਰਾਈਵਰ ਬੋਲਿਆ।

ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਭਾਊ ਨੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਜਾਹ ਡੋਲਣੇ ’ਚ ਦਾਰੂ ਖੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਗਲਾਸ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਆਵੀਂ।’

‘ਗਲਾਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈਗਾ।’ ਖਲਾਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਚਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸਿਆ।

ਤੀਸਰਾ ਝੱਟ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਹਾਕ ਦਿੱਤੀ, ‘ਓ ਭਾਅ, ਕੋਈ ਮੁਰਗੀ-ਸ਼ੁਰਗੀ ਫੜੀਚ ਹੋਈ ਤਾਂ, ਧੌਣ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪਤੀਲੇ ’ਚ ਪਾ ਆਈਂ। ਆਪਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਵੀ ਕਰਨੈ।’ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਖਲਾਸੀ ਬਾਗੋ-ਬਾਗ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਊਆਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਹੋਊ ਵੀ ਰੂੜੀ ਮਾਰਕਾ ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਵੀ ਦੇਸੀ। ਉਸਨੇ ਖਲਾਸੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਈ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਐ ਯਾਰ। ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਹੋਗੀ ਮਿੱਤਰਾ ਗੇੜਾ ਵੀ ਵਾਧੂ ਲੱਗ ਜਾਣੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਰੱਬ ਗਾਜਰਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੰਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਦੈ।’

ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਚੌਥੇ ਭਾਊ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਚੌਥਾ ਭਾਊ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਖਲਾਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਾਰੂ ਦੇ ਚਾਅ ਵਿਚ ਤੂੜੀ ਲੱਦਣ ਲਈ ਪੱਲੀਆਂ-ਤਰਪਾਲਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਣ ਗਿਆ ਵਾਲਾ ਮੁੜਿਆ, ‘ਪਿੰਡ ’ਚ ਛਾਪਾ ਪੈ ਗਿਆ ਈ ਭਾਊ, ਦਾਰੂ ਤਾਂ ਕੰਨ ’ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਵੀ ਫੜੀਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੇ…।’

‘ਹਲਾ, ਇਹ ਤੇ ਮਾੜੀ ਖ਼ਬਰ ਈ ਭਾਊ।’ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਡਾਹਢੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਿਹਾ।

‘ਹੁਣ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਊ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।

ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਦਾਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੂੜੀ ਲੋਡ ਕਰਾਓ, ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ।’

‘ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੈ ਭਾਊ, ਧਾਅਡੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਆ।’ ਪਹਿਲਾ ਭਾਊ ਬੋਲਿਆ।

ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਲਮਕਾਉਂਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਗਿਆ ਭਾਊ ਵੀ ਆ ਖੜ੍ਹਾ।

‘ਆਹ ਪੁਲਸੀਆਂ ਤਾਂ ਨੇਰ੍ਹ ਈ ਮਚਾ ਛੱਡਿਐ, ਪਿੰਡ ’ਚ। ਮੁਰਗੀਆਂ-ਸ਼ੁਰਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਭਣੀ ਆਂ, ਏਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਪਿੰਡ ’ਚ। ਤੂੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਦਣੀ ਐ ਹੁਣ?’

ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਖਲਾਸੀ ਨੂੰ ਇਉਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਚੰਗੀ-ਭਲੀ ਚਲਦੀ ਗੱਡੀ ਅਚਾਨਕ ਖਤਾਨਾਂ ’ਚ ਉੱਤਰ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਝਾਕੇ।

ਭਾਊ ਲੱਗੇ ਗੋਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਣੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਡੰਗਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਐ। ਪੁਲੀਸ ਛਾਪਾ ਅੱਜ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ-ਤੂੰ, ਮੈਂ-ਮੈਂ ਹੋਈ, ਗੱਲ ਗਾਲ੍ਹੀ-ਗਲੋਚ ਤਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਮੰਗਿਆ, ਭਾਊਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲੜ ਨਾ ਫੜਾਇਆ। ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕੀਤਾ।

ਜਦੋਂ ਕੁੜ-ਕੁੜ ਕਰਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਖਲਾਸੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਭਾਊਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਛਾਪਾ ਪਿਐ। ਨਾਲੇ ਤੂੜੀ ਕਿਹੜੀ ਵੇਚਣੀ ਸੀ? ਤੂੜੀ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ, ਧਾਅਡੇ ਕੋਲ?’

ਇਕ ਭਾਊ ਨੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਓ ਬਾਬਾ, ਕਿਹੜੀ ਪੁਲਸ, ਕਿਹੜੀ ਤੂੜੀ, ਉਪਰੋਂ ਰਾਤ ਪੈਣ ਡਈ ਸੀ। ਬੱਸਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਅਪੜਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ।’ ਦੂਜੇ ਭਾਊ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ’ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ।

ਉਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਖਲਾਸੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਿਚ ਨਿਮੋਝੂਣੇ ਹੋਏ ਭੁੱਖੇ-ਭਾਣੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਪਰਕ: 98147-83069

