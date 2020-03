ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ 5 ਲੱਖ 64 ਹਜ਼ਾਰ ਿਕਸਾਨ

ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ 5 ਲੱਖ 64 ਹਜ਼ਾਰ ਿਕਸਾਨ Posted On March - 16 - 2020 ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਿਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4625 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ

ਹੁਣ 2.85 ਲੱਖ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਿਮਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਮੁਆਫ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ 5 ਲੱਖ 64 ਹਜ਼ਾਰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਿਕਸਾਨ ਹੁਣ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਿਕਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਿੲਨ੍ਹਾਂ ਿਕਸਾਨਾਂ ਦਾ 4625 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਮਿਲੇ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਿਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਪੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਿਸੰਘ ਨੇ ਮਾਰਚ, 2017 ਿਵੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਿਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਉੱਘੇ ਮਾਿਹਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਟੀ. ਹੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਿਨਪਟਾਿਰਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਆਿਖਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ‘ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਿਜਸ ਤਹਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੀਮਾਂਤ (ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ) ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਿਕਸਾਨਾਂ (ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ) ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 5,64,153 ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਿਕਸਾਨਾਂ ਦਾ 4624.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਯੋਗ ਿਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਿਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹੁਣ 2.85 ਲੱਖ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਿਮਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣਗੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਿਸੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਿਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਿਮਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ। ਿੲਹ ਕਾਮੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੋਿੲਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਿੲਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਿੲਸ ਨਾਲ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 2.85 ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ Comments Off on ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ 5 ਲੱਖ 64 ਹਜ਼ਾਰ ਿਕਸਾਨ

Both comments and pings are currently closed.