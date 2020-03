ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਹੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ

ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਹੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ Posted On March - 23 - 2020 ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

ਪਟਿਆਲਾ, 22 ਮਾਰਚ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤ ਇਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਰਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਲੈਬ ’ਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲੜਕੀ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਹੀ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ਼ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਅੱਠ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ 40 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਲੜਕੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਨੌਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ Comments Off on ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਹੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ

Both comments and pings are currently closed.