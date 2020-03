ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਪਰਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਪਰਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ Posted On March - 10 - 2020 ਪੀ.ਪੀ. ਵਰਮਾ

ਪੰਚਕੂਲਾ, 9, ਮਾਰਚ

ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਾਰਨ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਇਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵ-ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਟਲੀ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਲੂ ਵਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਪਰਤੇ 38 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਨਰਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਕਟਰ 15, 10, 17, 16, ਜ਼ਿਰਕਪੁਰ, ਢਕੋਲੀ, ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਲੂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

