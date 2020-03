ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਮਿ੍ਰਤਕਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ Posted On March - 23 - 2020 ਗਗਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 22 ਮਾਰਚ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਪੀੜਤ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪੁੱਜੇ। ਪੀੜਤ ਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ’ਚ ਸਸਕਾਰ ਮਾਸਕ ਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਕ ਪਰੂਫ਼ ਬੈਗ ’ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੈਗ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਲਾਸ਼ ਬੈਗ ’ਚ ਪਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਫ਼ਨ ’ਚ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਸਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਲਿਜਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਬੈਗ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਸਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਾਠ ਕਰਨ, ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਣ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਸ਼ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਪ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣਗੇ। ਸਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਲਾਏ ਗਏ ਕੈਥੇਟਰ, ਟਿਊਬਾਂ ਤੇ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਖਮਾਂ ਜਾਂ ਪੈਂਚਰ ਹੋਲ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਪੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾਘਰ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੌਰਚਰੀ ’ਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲਡ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਟਰਾਲੀ, ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਇਰਸ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ Comments Off on ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਮਿ੍ਰਤਕਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ

Both comments and pings are currently closed.