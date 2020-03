ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ Posted On March - 23 - 2020 ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਸਰਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 22 ਮਾਰਚ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 5ਵੀਂ, 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਵੀ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ’ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੀਂ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੀਂ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 3 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ, 10ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 3 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 23 ਅਪਰੈਲ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 3 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 13 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਬੰਦ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਵੀਂ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ: ਡੀਈਓ

ਡੀਈਓ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਨਵੀਂ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਲੁਧਿਆਣਾ

