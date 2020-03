ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 800 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 800 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ Posted On March - 19 - 2020 ਮੁੰਬਈ, 18 ਮਾਰਚ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਿਨੇਮਘਰ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਤੀ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ 300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਤਰੁਣ ਆਦਰਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ‘‘500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ’’ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਘਾਟੇ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਸਨਅਤ ਲਈ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਟੀ-ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭੂਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਫਿਲਮ ਸਨਅਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰੇਕ ਲਈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਨਅਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ।’’ ਇਸ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖ਼ਤਰਾ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਤਬੀਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੰਦ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ

