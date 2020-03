ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ: ਮਾਸਕ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ‘ਬਲੈਕ’

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ: ਮਾਸਕ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ‘ਬਲੈਕ’ Posted On March - 7 - 2020 ਗਗਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 6 ਮਾਰਚ

ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਖੌਫ਼ ਵਿਚ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਤੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਲਸੇਲ ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਮਾਸਕ ਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਰਿਟੇਲ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਵਿੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਦਸਤਾਨਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਕ ਵੀ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹੋਲਸੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਮਾਸਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ 15 ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏ-95 ਮਾਸਕ, ਜੋ ਹੋਲਸੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਅ ਸਿਰਫ਼ 120 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਭਾਅ 180 ਦੇ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਸਕ ਨੂੰ 350 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਸਕ ਸਟਾਕ ’ਚ ਪਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਗ ਵੱਧਣ ’ਤੇ ਉਹ ਮਨਚਾਹੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣਗੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮ ਰੱਦ

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਤਹਿਤ 7 ਅਤੇ 8 ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਧੇ ਭਾਅ

ਇਹੀ ਹਾਲ ਦਵਾਈ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਘਰਾਂ ’ਚ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡੋਲੋ ਟੈਬਲੇਟ ਦਾ ਹੋਲਸੇਲ ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਭਾਅ 16 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 25 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ 33 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਿੰਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੇਟ ਹਟਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਭਾਅ ਦਾ ਸਟਿੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਂਟੀ ਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਲਸੇਲ ਭਾਅ 10 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡੀਸੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਾਇਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਲਾਜਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੱਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਪੀਡੀਮੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਐਂਡ ਫਲੂ ਕਾਰਨਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 55 ਬੈੱਡ, 38 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 45 ਬੈੱਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਨੀਰੂ ਕਤਿਆਲ ਗੁਪਤਾ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਸਾਰੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ), ਸਮੂਹ ਐੱਸਡੀਐੱਮਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿੰਡੀ ਗਲੀ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਡੇਢ ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਸਕ ਦੇ 25 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਰੇਟ ’ਚ ਨਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਮਨਚਾਹੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਲਸੇਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪਿੰਡੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੰਡੀ ਗਲੀ ਦੀ ਡੀਲਕਸ ਸਰਜੀਕਲ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ 2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸਦਾ ਭਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਥੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਥੇ ਕਿੰਨ੍ਹਾ ਸਟਾਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਵਿਚ ਨਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਭਾਅ ’ਤੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿੰਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ’ਚ ਸਾਮਾਨ ਨਾ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਸਟੋਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ Comments Off on ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ: ਮਾਸਕ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ‘ਬਲੈਕ’

Both comments and pings are currently closed.