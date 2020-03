ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਈ ਠਹਿਰ Posted On March - 30 - 2020 ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ

ਸੰਗਰੂਰ, 29 ਮਾਰਚ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਚੌਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਨੇ। ਉਮੀਦਾਂ ਵਾਲੀ ਤੰਦ ਟੁੱਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖੌਫ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਮੁੱਕ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਅਪਾਹਜ ਹਨ। ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਉਸਾਰੀ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਿਲੰਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੋ-ਚਾਰ ਦਿਨ ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਪਿੰਡ ਧੰਦੀਵਾਲ ਦੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਕੰਮਕਾਰ ਤਾਂ ਠੱਪ ਹਨ ਪਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡ ’ਚ ਕਰੀਬ 10-15 ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭੱਠਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ’ਚ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਘੁਮਿਆਰ ਬਸਤੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਵਸੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਿੰਡ ਬਡਰੁੱਖਾਂ ’ਚ ਬਾਲਟੀਆਂ, ਤਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਕੀਆਂ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਖੁਰਚਣੇ ਤੇ ਚਿਮਟੇ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਹਿਤੀ ਰਾਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ ਪਰ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ’ਚ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਸੰਕਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਅਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿਰਛੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

