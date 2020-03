ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਜਨਤਾ ਕਰਿਫਊ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਠੱਲ੍ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਜਨਤਾ ਕਰਿਫਊ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਠੱਲ੍ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ Posted On March - 23 - 2020 ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਬੱਤਰਾ

ਸਮਰਾਲਾ, 22 ਮਾਰਚ

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਤਰਨਾਕ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ‘ਜਨਤਕ ਕਰਫਿਊ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਚੌਦਾਂ ਘੰਟੇ ਦੇ ਇਸ ਜਨਤਕ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੰਮ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ’ਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸਮਰਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੰਨਾਟਾ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਸੁੰਨੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਜਨਤਕ ਕਰਫਿਊ’ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ 170 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿਚ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ-ਫੈਲਾ ‘ਜਨਤਕ ਕਰਫਿਊ’ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਜੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਸਮਰਾਲਾ ਗੀਤਿਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਇਸ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਗਰਾਉਂ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ” ਜਗਰਾਉਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਇਲਾਕੇ’ਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਡਾ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਨਮੋਹਣ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਥਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੇ ਇੰਚਾੲਜ ਇੰਸ਼. ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਰਾਹੀ ਅਨਾਂਊਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਰਾਏਕੋਟ (ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏਕੋਟੀ): ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਠੱਪ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੁੰਨਸਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੁੱਬੇ ਨ਼ਜ਼ਰ ਆਏ। ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਪਰਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ’ਚ ‘ਇਕੱਲੇ’ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ

ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ (ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ): ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚੱਲਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ‘ਇਕੱਲੇ’ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ “ਲੋਕ ਕਰਫ਼ਿਊ“ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਦਸਤਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਥਾਣਾ ਸੁਧਾਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਸੁਧਾਰ, ਬੁਢੇਲ, ਹਿੱਸੋਵਾਲ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤੇ 8 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਿੰਡ ਬੁਢੇਲ ਵਿਚ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਏ 1, ਹਿੱਸੋਵਾਲ ਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਏ 1-1, ਸੁਧਾਰ ਚ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਏ 3 ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਏ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ‘ਵੱਖਰੇ’ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੱਸਰਿਆ ਰਿਹਾ ਸੰਨਾਟਾ

ਮਾਛੀਵਾੜਾ (ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਕਰ): ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸਦਾ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਭਰਪੂਰ ਅਸਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸੰਨਾਟਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਐਚ.ਐਸ. ਮਾਨ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਭਾਰੀ ਫੋਰਸ ਬਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਜਿਉਂ ਹੀ 5 ਵਜੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਛੱਤਾਂ ਉਪਰ ਜਾ ਚੜ੍ਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਤੇ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਕਰੋਨ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲੀਸ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।

