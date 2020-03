ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਏ ਸੁੰਨੇ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਏ ਸੁੰਨੇ Posted On March - 25 - 2020 ਐੱਨਪੀ ਧਵਨ

ਪਠਾਨਕੋਟ, 24 ਮਾਰਚ

ਸਰਨਾ, ਜਸਵਾਲੀ, ਕੋਟਲੀ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਲਦਪਾਲਵਾਂ ਦੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉਪਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਨਾਟਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਥਾਣਾ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਲਕਾ ਭੋਆ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ‘ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ’

ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਪਿੰਡ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਸ੍ਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰੜੇ ਫੈਸਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹੈ ਸਖ਼ਤ

ਮਜੀਠਾ (ਰਾਜਨ ਮਾਨ): ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਿਕੰਜ਼ਾ ਕੱਸਦਿਆਂ 75 ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਜੀਠਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਐੱਸਪੀ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਧਰ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਲ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬਖ਼ਸ਼ਿਅ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਛਿੱਬਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਮਜੀਠਾ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾਇਆ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਮਜੀਠਾ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਠ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਛਿੱਬਰ ਅਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾਇਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 9 ਕੁ ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਕੁ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਢਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

