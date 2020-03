ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੜਥੂ ਪਾਇਆ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੜਥੂ ਪਾਇਆ Posted On March - 17 - 2020 ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 16 ਮਾਰਚ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਲ ਰਹੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਖ਼ਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ‘104’ ’ਤੇ ਲੋਕ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ‘ਪੀੜਤਾਂ’ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ। ਕਸਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਪਰਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੜ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਆਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾ ਲੈ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਲੜਕੇ ਏਮਜ਼ ’ਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਜਦੋਂ ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਢਾਵੜ ਅਤੇ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਤੱਕ ਘਰ ’ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸੈਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 20 ਸਾਲਾ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ।

