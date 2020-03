ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਲੌਕਡਾਊਨ

ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਲੌਕਡਾਊਨ Posted On March - 24 - 2020 ਸੰਜੀਵ ਤੇਜਪਾਲ

ਮੋਰਿੰਡਾ, 23 ਮਾਰਚ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਮਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਦੁਪਹਿਰ ਇੱਕ ਵਜੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜਾਂ ਤੇ ਕੁੱਝ ਸਖ਼ਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।

ਖਮਾਣੋਂ (ਜਗਜੀਤ ਕੁਮਾਰ): ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਖਮਾਣੋਂ ਵਿਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਆਏ, ਪਰ ਧਰਮ ਪਾਲ ਚੇਚੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਖਮਾਣੋਂ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਥਾਣਾਂ ਮੁਖੀ ਖਮਾਣੋਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬੇਰੌਣਕੀ ਛਾਈ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀਐੱਸਪੀ ਖਮਾਣੋਂ ਧਰਮ ਪਾਲ ਚੇਚੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਜਰੂਰੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ।

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ (ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਿੱਠਾ): ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 (ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ) ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਗਲੀ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ।

