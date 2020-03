ਕਰਫਿਊ: ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀਬੇ ਬਣ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ Posted On March - 25 - 2020 ਦਵਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਬੇਦੀ

ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, 24 ਮਾਰਚ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਨੌ ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਰਹੇ।

ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕਈ ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅੱਜੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਾਲੜਾ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਫਿਊ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਨੇੜੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਮੁਨਿਆਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਉਲਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਚੌਕ, ਬਾਹਮਣੀ ਚੌਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਚੌਕਾਂ ’ਚ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਉਧਰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਥਾਣਾ ਵੈਰੋਕਾ ਪੁਲੀਸ, ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਸਦਰ ਅਮੀਰ ਖਾਸ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਿਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋੋ 8 ਵਜੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਮੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ, ਮਾਸਕ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਬੇੜਨ ਮਗਰੋਂ ਘਰਾਂ ’ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਵੰਡੇ

ਮੰਡੀ ਘੁਬਾਇਆ (ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ): ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ 19 ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਜੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨਾਊਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਵੰਡੇ। ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੋਹਿਤ ਗੁੰਬਰ, ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਗੀ, ਡਾ. ਅਕਾਸ਼, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ

ਏਲਨਾਬਾਦ (ਜਗਤਾਰ ਸਮਾਲਸਰ): ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰੋਨਾ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 5100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਅਰੋੜਾ, ਮਹਾਂ-ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਦੂ, ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਤਵੀਰ ਸਿਹਾਗ, ਸਤਵੀਰ ਸੈਨੀ, ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਸੋਨੀ, ਸੌਰਭ ਅਰੋੜਾ, ਵਿਕਾਸ ਸੈਨੀ, ਮਾਂਗੇਰਾਮ ਸਵਾਮੀ, ਰਾਮ ਵਰਮਾ, ਧੀਰਜ ਮਹਿਤਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਮਹਾਂ-ਸਕੱਤਰ ਵੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ: ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਥਾਣਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਅਤੇ ਕੋਟਭਾਈ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਥਾਣਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਐੱਸਆਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਭਾਰੂ ਚੌਕ ’ਤੇ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਟੈਂਪੂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਥਾਣਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਨੇ ਟੈਂਪੂ ਚਾਲਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਹਰਦੇਵ ਨਗਰ ਬਠਿੰਡਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਣਾ ਕੋਟਭਾਈ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਐੱਸਆਈ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਭਾਈ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਫਿਊ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਰਗੇ ਬਣਾਇਆ

ਬੱਲੂਆਣਾ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ): ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਨਿਆਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਾਬਤ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ ਕਰੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਨੋਦ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੇੜੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਸਡੀਐੱਮ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਵਰਤਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਕਢਵਾਈਆਂ। ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਬੱਲੂਆਣਾ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਤੇ ਪੀਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਜਟਿਡ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਬਾਬਤ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਵਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਬਜ਼ੀ ਫਰੂਟ ਅਤੇ ਕਰਿਆਨਾ ਵਸਤੂਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਫਰੂਟ ਅਤੇ ਕਰਿਆਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਲੀਸ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਔਲਖ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਔਲਖ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੇ ਸਾਂਭ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਔਲਖ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਔਲਖ ਦੇ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਟੀਮ ਲੰਗਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸਥਾਨਕ ਮੋਗਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਪੁਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਡੀਐੱਸਪੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ

ਸਿਰਸਾ: ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਬਿਢਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਵਜੇ ਤੋਂ ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾ. ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਤਲਵਾੜ, ਡਾ. ਅਜੈ ਪੂਨੀਆਂ, ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿਹਾਗ, ਡਾ. ਜੇ.ਕੇ. ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਡਾਸ਼ ਦਿਨੇਸ਼ ਗਿਜਵਾਨੀ, ਡਾ. ਵਿਨੋਦ ਗੁਪਤਾ ਸਵੇਰੇ ਅੱਠ ਤੋਂ ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਤੋਂ ਚਾਰਰ ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਾ. ਗੁਰਦੀਪ ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ, ਡਾ. ਸੰਜੈ ਗਰਗ, ਡਾ. ਅੰਜਿਲ ਅਗਰਵਾਲ, ਡਾ. ਸੁਰੇਸ਼ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਮੀਲ, ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਚਾਰ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਡਾ.ਜੀ.ਕੇ.ਅਗਰਵਾਲ, ਡਾ. ਕੇ.ਕੇ. ਗੋਇਲ, ਡਾ.ਐਨਐਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾ. ਮਮਤਾ, ਡਾ. ਤਨੁਜ ਮਹਿਤਾ, ਡਾ. ਸ਼ਵੇਤਾ ਡੁਡੂ, ਡਾ. ਪੰਕਜ ਗੋਇਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਲੌਕਡਾਊਨ: ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆ ਡੰਡਾ

ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ

ਸਿਰਸਾ, 24 ਮਾਰਚ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਥੇ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਰਹੀ। ਫੱਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਪਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਟਾਵਾਂ-ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਰਹੀਆਂ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਡਰੋਂ ਘਰੋਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਡੀਰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਚਾਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਏਲਨਾਬਾਦ (ਜਗਤਾਰ ਸਮਾਲਸਰ): ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਅੱਜ ਏਲਨਾਬਾਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਗਦੀਸ ਕਾਜਲਾ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹਰਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਰਾਧੇਸ਼ਿਆਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪੀਡਬਲਿਊ ਡੀ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਕੇ ਸੀ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮੱਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਡੇਅਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਿਆਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਬਜੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਿਆਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਬਜੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਲਨਾਬਾਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀਮਾ ਤੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਤੈਦ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੇ ਸੀ ਕੰਬੋਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਧੌਲਪਾਲੀਆ, ਤਲਵਾੜਾ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਨੌਹਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਾਕਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀਮਾ ਦੇ ਤਲਵਾੜਾ ਖੁਰਦ ਨਾਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਾਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਐੱਸਆਈ ਹਨੂੰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨਾਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਚੌਕ, ਪੰਜਮੁਖੀ ਚੌਕ, ਤਲਵਾੜਾ ਚੌਕ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ

ਸਿਰਸਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲਾਨ ਕੱਟੇ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲਗਾਏ ਨਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਮੋਟਰਸਾੲਕਲਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੱਕੇ, ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਾਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ

ਸਿਰਸਾ: ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਲਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਪਰੇਅ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ ਤੇ ਨੰੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਕਰਫਿਊ: ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀਬੇ ਬਣ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ

Both comments and pings are currently closed.