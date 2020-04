ਕਰਫਿਊ: ਬਰੀਵਾਲਾ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਲੱਗਿਆ ਮੇਲਾ Posted On March - 31 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 30 ਮਾਰਚ

ਕਸਬੇ ਬਰੀਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।

ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਰੇਹੜੀਆਂ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਖਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਇਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਹਿਲ-ਪਹਿਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਢੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬਰੀਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

