ਕਰਫਿਊ: ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ Posted On March - 28 - 2020 ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ/ਰਾਏਕੋਟ, 27 ਮਾਰਚ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਦੱਧਾਹੂਰ ਦੇ 20 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘਰੇਲੂ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਫਲ ਆਦਿ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਰਾਏਕੋਟ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲਾਗੇ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਮੁੱਖ ਅਫ਼ਸਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਈ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ। ਬਚਾਅ ਕਰਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਗਾਲ਼ੀ-ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ।

ਕਾਗ਼ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਘਰ ਪੁੱਜੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜੁੱਟੀ ਰਾਏਕੋਟ ਪੁਲੀਸ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਣੇ ਥਾਣੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਸੀਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਦਲਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਗੋਰਾ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਥਾਣੇ ਲਿਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤਾਈ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਮਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੀਟੂ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਗੋਰਾ ਸਣੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਥਾਣੇ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਏ। ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ੰਸਪੈਕਟਰ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣਦੀ ਦੇਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਐੱਸਪੀ ਰਾਏਕੋਟ ਸੁਖਨਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।

ਡੀਐੱਸਪੀ ਸੁਖਨਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੀਟੂ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਗੋਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਉਹ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ।

