ਕਰਫਿਊ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਬੂ Posted On March - 25 - 2020

ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 24 ਮਾਰਚ

ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਕਰਫਿਊ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਐਂਵੇਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸਨ| ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥਾਣਾ ਵੈਰੋਵਾਲ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਾਗੋਕੇ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਤੂੜੀ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ 13 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਐਸਆਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਵੈਰੋਨੰਗਲ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ| ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥਾਣਾ ਪੱਟੀ ਸਦਰ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੋਤੀ ਸ਼ਾਹ ਸਭਰਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ| ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਨੇੜਿਓਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਕ ਕਵਾਲਿਸ ਕਾਰ ਨੰਬਰ ਪੀਬੀ-32,ਸੀ-0700 ਦੇ ਚਾਲਕ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ| ਇਸ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸਾਧਰਾ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਹੁਵਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ| ਸਥਾਨਕ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਵਾਸੀ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੰਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ| ਸਰਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਠੱਠੀਆਂ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ’ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ| ਇਸ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਸੀ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ| ਥਾਣਾ ਸਰਹਾਲੀ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸਮਾਂ ਟੌਲ ਪਾਲਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਹੋਟਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆ ਰਹੇ ਲਛਮਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਮੀਂਦਾਰਾ ਢਾਬਾ ਦੇ ਚਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਢਾਬਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਬਣਾਏ ਮੁਰਗੇ ਤੇ ਮਰਵਾਈਆਂ ਬੈਠਕਾਂ

ਬਟਾਲਾ (ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ): ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਿਖਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡੰਡ-ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਮਰਵਾਈਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਿੰਬਲ ਚੌਕ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਤੇ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਕੁੱਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਬਲ ਚੌਕ ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਬਲ ਚੌਕੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਐੱਸਆਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਕਟਿੰਗ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਅੰਦਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐੰਸਆਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਵਾਸੀ ਗਾਂਧੀ ਕੈਂਪ ਬਟਾਲਾ ਵਜੋਂ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਬਟਾਲਾ: ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖ਼ਤਪੁਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨੌਂ ਦਿਨਾ ਬੰਦ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਖ਼ਤਪੁਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਹਿਤਿਆਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਫ਼ਾਕੇ ਕੱਟਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਘੱਟੋ-ਘਟ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਕਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। -ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

