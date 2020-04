ਕਰਫਿਊ: ਨਕਦੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ Posted On March - 31 - 2020 ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ

ਮੰਡੀ ਲੱਖੇਵਾਲੀ, 30 ਮਾਰਚ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਸੀ ਵਿੱਥ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਬੈਂਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਢਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਆਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਵੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਏਈਪੀਐੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੰਡੀ ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਏਟੀਐੱਮ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾ ਸਕਣ। ਬੈਂਕ ਅੱਗੇ ਫ਼ੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜੁੜੀ

ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਾਲੜਾ): ਈਟੀਟੀ ਅਤੇ ਬੀਐੱਡ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਦੀ 31 ਮਾਰਚ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਅੱਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਧਰ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈਟੀਟੀ ਦੀਆਂ 1600 ਅਤੇ ਬੀਐੱਡ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕਰੀਬ 3000 ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਾਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਲਈ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਕੇਸ਼ਵ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ।

