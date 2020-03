ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ’ਚ ਪਾਏ

ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ’ਚ ਪਾਏ Posted On March - 23 - 2020 ਸ਼ਗਨ ਕਟਾਰੀਆ

ਬਠਿੰਡਾ, 22 ਮਾਰਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਕਹਿਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਨਤਾ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰੇਲ ਜੰਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਬੀ. ਨਿਵਾਸਨ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਕਰਫ਼ਿਊ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਲਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਕਰਫ਼ਿਊ ਕਾਰਨ ਸੁੰਨ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ-ਟਾਵਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮਰੀਜ਼, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਜਾਂ ਅਹਿਮ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਪੈਂਫਲਿਟ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਵੰਡੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਪੀਕਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਗਪਗ ਬੰਦ ਸਨ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀ, ਰਾਸ਼ਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਡੀਜ਼ਲ, ਗੈਸ ਆਦਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚਾਲੂ ਰਹੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ। ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਪਰਤਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨੰਬਰ 0164-2241290 ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 0164-2212501 ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲਏ ਸੱਤ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਪੀਡੋਮੋਲੌਜਿਸਟ ਡਾ. ਸੁਮਿਤ ਜਿੰਦਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 4 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ ਤੇ 3 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਲਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 163 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।

