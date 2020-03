ਕਬਰ ’ਚੋਂ ਉੱਠਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ

ਕਬਰ ’ਚੋਂ ਉੱਠਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ Posted On March - 19 - 2020 ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ

ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਬਸ਼ੀਰਾਂ ਮਾਈ ਖ਼ੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। 15 ਦਸੰਬਰ, 2000; ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਅਲਵਿਦਾ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਗੱਚ ਭਰ ਆਇਆ। ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਖ਼ਬਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਵਸਤ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥੋਂ ਕਿਰ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚ ਪੈ ਗਏ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੁਰ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਪਲ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੋਲ ਮਿਲੇ: “ਕੀ ਕਰੀਏ?” ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ। … ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾਊਂ ਪੁੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ।

ਅਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਖ਼ਰੀਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਐਤਵਾਰ ਸੀ; ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡੋਕਲੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਈ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਲ ਖ਼ਰੀਦਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕ ਬਿਰਧ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਈ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਸ਼ਰਧਾ ਵਜੋਂ ਕਫ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਉਣਾ। “ਆਪ ਤੋ ਸਰਦਾਰ ਹੈਂ। ਆਪ ਕੀ ਵੋਹ ਕਯਾ ਲਗਤੀ ਥੀ।” ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, “ਉਸ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਾਦੀ-ਮਾਂ।” ਉਹ ਭਾਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਖ਼ਰ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚੋਂ ਦਸ ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। “ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਤਰਫ਼ ਸੇ ਭੀ ਯੇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ।” ਉਸ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੀਤਾ।

ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਸਕੂਟਰ ’ਤੇ ਠੰਢ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮਾਈ ਬਸ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅੱਗੇ ਸਭ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੁਹੱਲੇ ’ਚ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਲੋਕ ਗਮ ’ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਗ਼ਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਬਸ਼ੀਰਾਂ ਮਾਈ ਦੀ ਅਰਥੀ ਸਜੀ ਪਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਫ਼ਨ ਦਾ ਪੱਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਝੁਰੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਬਿਰਧ ਚਿਹਰਾ ਬੇਖੌਫ਼ ਆਪਣੀ ਨੂਰਾਨੀ ਵਿਚ ਬੇਹਰਕਤ, ਫ਼ਾਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਸੀ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੇਜਲ ਸਨ। ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਬਸ਼ੀਰਾਂ ਮਾਈ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਦਾਸ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਰਹੱਸ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਅਰਥੀ ਉੱਤੇ ਓੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥੀ ਸਜ ਗਈ। ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੀਆਂ ਬੋਲਿਆ, “ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ।” ਇਸਲਾਮੀ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਕਾਜ਼ੀ ਬੋਲਿਆ, “ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।” ਮੈਨੂੰ ਢਾਰਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਬਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਲੋਕੀਂ ਅਰਥੀ ਲੈ ਕੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਦੇ ਛਿਪਦੇ ਪਾਸੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਕ ਸਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਢੁਕ ਗਈ ਸੀ ਬਸ਼ੀਰਾਂ ਮਾਈ। ਪਿੰਡ ਦਾਊਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹਾਲੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਂਜ ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ, ਬਸ਼ੀਰਾਂ ਮਾਈ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਰ ਪੁੱਛਣੀ।

1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਬਸ਼ੀਰਾਂ ਮਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿਰ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਦੁੱਖ ਭਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ। ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਦੱਸਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਛੜੀ ਧੀ ਸ਼ਰੀਫ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਅੱਥਰੂ ਪੂੰਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਪੰਜ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਬਚ ਗਏ ਪਰ ਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਈ ਜੋ ਮੁੜ ਕਦੇ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜੀਅ ਵੱਢੇ-ਟੁੱਕੇ ਗਏ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੂੜ੍ਹੀ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲਿਆ।

ਬਸ਼ੀਰਾਂ ਮਾਈ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਖ-ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ਼ੀਰਾਂ ਜਾ ਖੜ੍ਹਦੀ। ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਸਿਹਰਾ ਗੁੰਦ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵੰਡਦੀ; ਜੋ ਕੁਝ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ। ਕੋਈ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਖਦੀ, ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਨਿਮਰ ਸੁਭਾਅ। ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਝ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕੀ। ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਸ਼ੁਭ-ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਪੱਕੀ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ। ਬਿਰਧ ਉਮਰੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੀ। ਆਖ਼ਿਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਦਰ ਸੰਭਰਨਾ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਸੁੱਚੇ ਰੱਖਣੇ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਮੂਰਤ। ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਾ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਾਂ- ਗੂੜ੍ਹੀ ਛਾਂ। ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ (ਧੀ-ਪੁੱਤਰ) ਬਸ਼ੀਰਾਂ ਮਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾਡ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਸਨ।

ਅਸੀਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਅੰਤਿਮ ਰਸਮ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਅਦਬ ਨਾਲ ਦੇਹ ਸੁਪਰਦ-ਏ-ਖ਼ਾਕ ਲਈ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਬਰ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁੱਲ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ। “ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ।” ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਗੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਕਬਰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪੂਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁੱਚੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਪਰਤ ਆਏ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਜਿਊਂਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੈ, ਮੋਏ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ- ਉਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੂਰ ਨੇ ਨੂਰ ਅੰਦਰ ਸਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ਼ੀਰਾਂ ਮਾਈ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ, ਕਬਰ ਵਿਚੋਂ ਮਹਿਕਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਵੰਡ ਰਹੀ ਸੀ।

ਸੰਪਰਕ: 98151-23900

ਸੰਪਾਦਕੀ

