ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ Posted On March - 10 - 2020 ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ

ਅੰਬਾਲਾ, 9 ਮਾਰਚ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਤਨ ਲਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਹਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਚੌਪਾਲ, ਹਮੀਦਪੁਰ ਵਿਚ ਫਿਰਨੀ ਤੇ ਗਲੀਆਂ , ਵਜੀਦਪੁਰ ਵਿਚ ਫਿਰਨੀ ਤੇ ਨਾਲੇ, ਕੇਸਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਫਿਰਨੀ, ਐੱਸਸੀ ਚੌਪਾਲ ਤੇ ਬੀਸੀ ਚੌਪਾਲ , ਧੁਰਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਐਸ.ਸੀ ਚੌਪਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹਮੀਦਪੁਰ, ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ, ਕੇਸਰੀ ਅਤੇ ਧੁਰਾਲਾ ਵਿਚ 11-11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਜੀਦਪੁਰ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮੋਹਨ ਲਾਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜਾ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਦਿੱਲੀ/ਹਰਿਆਣਾ

