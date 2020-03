ਐੱਸਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੀਯੂ ’ਚ ਮਲਟੀ-ਆਪਸ਼ਨ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ

ਐੱਸਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੀਯੂ ’ਚ ਮਲਟੀ-ਆਪਸ਼ਨ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ Posted On March - 1 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਫ਼ਰਵਰੀ

ਪੀਯੂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਲਟੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਐੱਮਓਪੀਐੱਸ) ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਅੱਜ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹੁਣ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਆਦਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਆਦਿ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਰਾਣਾ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਚਾਬੀ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਉਦਮ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਕਤ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਾਅ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ਨੁਮੈਰੋ ਕੁਇਜ਼-2020 ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਮ ਗਿਆਨ, ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉਤੇ 18 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਕੁਇਜ਼ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 500 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕੁਇਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਇਨਾਮ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੰਡੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

