ਐੱਸਜੀਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਡਿਗਰੀ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ Posted On March - 10 - 2020 ਗੁਰੂਗਰਾਮ: ਐੱਸਜੀਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਏ ਸੱਤਵੇਂ ਡਿਗਰੀ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸਜੀਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਜੀਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਈਆਈਐੱਮ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਧੀਰਜ ਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

