ਐੱਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਇਓਮੀਟਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਐੱਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਇਓਮੀਟਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ Posted On March - 10 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਮਾਰਚ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਾਇਓਮੀਟਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬਾਇਓਮੀਟਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਸ਼ੂ ਗਰਗ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਅਧਿਕਕਾਰੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਬਾਇਓਮੀਟਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਨੁਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹੈੱਡ ਆਫ਼ ਡਿਪਾਰਮੈਂਟਜ਼, ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਓਮੀਟਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪਰੇਹਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ।

-ਪੀਟੀਆਈ

ਦਿੱਲੀ/ਹਰਿਆਣਾ

