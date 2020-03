ਐੱਨਆਰਸੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ? Posted On March - 19 - 2020 ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ (National Register of 3iti੍ਰens-ਐੱਨਆਰਸੀ) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲ਼ੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2003 ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਚ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਾ ਨਿਹਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੰਮੇ ਹੋਣ।

2003 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੋਧ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰੇਗੀ। 2010 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਧਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਇਸ ਲਈ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।

ਇਹ ਤੌਖ਼ਲੇ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਠਣ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼, ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਪਾਰਕ ਸਰਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਿਖ਼ਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਏਕਤਾ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।

ਸੰਪਾਦਕੀ Comments Off on ਐੱਨਆਰਸੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ?

Both comments and pings are currently closed.