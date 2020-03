ਐਕਸਰੇਅ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ’ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਐਕਸਰੇਅ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ’ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ Posted On March - 18 - 2020 ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

ਬਟਾਲਾ, 17 ਮਾਰਚ

ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਐਕਸਰੇਅ ਕਰਵਾਉਣ ਆਈ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਨੇ ਐਕਸਰੇਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਲੜਕੇ ’ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣਾ ਐਕਸਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਐਕਸਰੇ ਰੂਮ ’ਚ ਗਈ ਤਾਂ ਐਕਸਰੇਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਬਾਰੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

