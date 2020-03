ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ’ਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇ ਫਸੇ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ’ਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇ ਫਸੇ Posted On March - 28 - 2020 ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਜਾਗੋਵਾਲ

ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ, 27 ਮਾਰਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਟਾਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਲ ਬਣ ਰਹੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਥਾਣਾ ਭੈਣੀ ਮੀਆਂ ਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਈਟਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਮਲਾਵਨ ਨੇੜੇ ਜਵਾਹਰਪੁਰ ਕੋਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇਪਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਮੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

