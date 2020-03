ਇਨਾਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ Posted On March - 28 - 2020 ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ‘ਆਸ਼ਟ’ (ਡਾ.) ਬਾਲ ਕਹਾਣੀ ਮਨੂੰ ਦੀ ਉਮਰ ਪੰਜ ਛੇ ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸਾਡੀ ਹੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਲਾਅਨ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ।

ਮਨੂੰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲੀ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ‘ਅੰਤਲ ਦੀ, ਥਾਦਾ ਨਾਂ ‘ਦਤਨ ਥਿੰਦ ਆਤਤ’ ਏ ਨਾ ?”

ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀਹਨੇ ਦੱਸਿਐ?’

ਮਨੂੰ ਬੋਲਿਆ,‘ਅੰਤਲ ਦੀ, ਮੇਲੀ ਪੰਦਾਬੀ ਦੀ ਬੁੱਤ ਵਿਚ ਥੋਦੀ ਪੋਇਮ ਏ ਨਾ ਤਿਲੀ ਵਾਲੀ…। ਮੇਲੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਦੱਥਿਆ ਥੀ…। ਨਾਲੇ ਓ ਦੇਥੋ ਥਾਦਾ ਨਾਂ ਲਿਥਿਆ ਹੋਇਆ….।’ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੂੰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਂ-ਤਖ਼ਤੀ ’ਤੇ ਲਿਖੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ। ਮਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਚਿੜੀ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰੰਗਦਾਰ ਮੂਰਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਘੰਟੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਖਦਾ, ‘ਅੰਤਲ ਦੀ, ਪਲ ਲੀ..ਹੋਲ ਦਿਓ…।’

ਮਨੂੰ ਦੇ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਕ ਸੀ। ਇਕ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਾਣਚੱਕ ਉਸ ਨੇ ਜਾਮਣ ਦੇ ਇਕ ਰੁੱਖ ਹੇਠਾਂ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਛਟਪਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ। ਇਕ ਗਲਹਿਰੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਡੋਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਡੋਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਂਝਾ ਲੱਗੀ ਡੋਰ ਇੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਲਹੂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ। ਡੋਰ ਉਸ ਨਾਲ ਲਿਪਟੀ ਪਈ ਸੀ। ਮਨੂੰ ਨੇ ਗਲਹਿਰੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਮੈਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਨੂੰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਬੋਲਿਆ, ‘ਅੰਤਲ ਦੀ, ਦੌਲ ਤੇ ਆਓ ਮੇਲੇ ਪਿੱਥੇ ਪਿੱਥੇ…

ਦਲਦੀ ਦਲਦੀ…।’

ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਪੁੱਜਿਆ। ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਵਿਚ ਫਸੀ ਗਲਹਿਰੀ ਵੇਖੀ। ਮੈਂ ਮਨੂੰ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੈਂਚੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਕੈਂਚੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਗਲਹਿਰੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੂੰ ਨੇ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਹੀ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦਾ ਗੋਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਗਲਹਿਰੀ ਨੇ ਦੌੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਦੌੜ ਸਕੀ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪੱਛਿਆ ਪਿਆ ਸੀ।

‘ਅੰਤਲ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਦਾਤਲ ਤੋਲ ਲੈ ਤੇ ਤੱਲੀਏ ..?’ ਮਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਮੈਂ ਗਲਹਿਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵਿਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਡਰੈਸਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਕੁ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚਿਪਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲਹੂ ਵਗਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਗਲਹਿਰੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੁੱਖ ’ਤੇ ਜਾ ਚੜ੍ਹੀ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਰੁੱਖ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਲ੍ਹਣਾ ਸੀ।

ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕਤੂਰੇ ਸਨ। ਇਕ ਕੋਲ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਕਤੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਨ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਕਤੂਰਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਵਿਚ ਹਾਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਸ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਾਲੇ ਕਤੂਰੇ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਤੂਰੇ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੱਢਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੱਢਿਆ ਹੈ। ਜੇਤੂ ਕੌਣ ਹੈ ? ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ।

ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮਣ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਗਏ। ਜਾਮਣ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ’ਤੇ ਗਲਹਿਰੀ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਤੂ ਕੇਵਲ ਮਨੂੰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਮਰਦੀ ਹੋਈ ਗਲਹਿਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਇਨਾਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਢ ਕੇ ਮਨੂੰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਦੋਸਤ ਮਨੂੰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸਨ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ,‘ਮਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਆਕੜ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਕਤੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।’

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਬਾਸ਼ ਬੱਚਿਓ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਏ।’

ਸੰਪਰਕ: 98144-23703

