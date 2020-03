ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ‘ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ’ ਦੇ ਮਾਅਨੇ Posted On March - 23 - 2020 ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲਣ ਦੇ ਹਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇਸ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਭੁਲੇਖੇ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 14 ਘੰਟੇ (ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀਂ 9 ਵਜੇ ਤਕ) ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ 12 ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ; ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ: ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਾਇਰਸ (ਕੋਵਿਡ-19) ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਨਮੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ:

ਤਾਂਬੇ ’ਤੇ : 24 ਘੰਟੇ

ਪਲਾਸਟਿਕ (ਪੌਲੀਥੀਨ) ’ਤੇ: 3 ਦਿਨ

ਸਟੀਲ : 2-3 ਦਿਨ

ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਭਾਵ ਚੀਨ। ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਮਤ (ਨਵਾਂ ਸਾਲ) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਚ ਮੋੜਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ।

ਇਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਉਪਾਅ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਜਮਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ।

