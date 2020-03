ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ

ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ Posted On March - 20 - 2020 ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਆਸਥਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪਰ ਆਸਥਾ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਬਣਨ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਰਥ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਕ ਖਾਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ੳਹ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ੋਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸਪੀਕਰ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤੜਕੇ ਹੀ ਭੜਕੀਲੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਆਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੰਨੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੀ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸੰਘਣੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ, ਚਾਰ ਚਾਰ ਸਪੀਕਰ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।

ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਲੈਂਸਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ, ਪਟਾਕੇ ਵਜਾਉਣੇ, ਟਰੱਕਾਂ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਸਪੀਕਰ ਲਾਉਣੇ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਨ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ, ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ?

ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਈ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਿਥੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਦਾ ਆਲਣਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਘਰੇਲੂ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਟਰਾਲੀ ਵਿਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੁੱਲ ਖਿੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਰਝਾ ਗਏ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪੁਲੀਸ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬੇਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦੀ।

‘ਮੀਣੀ ਢੱਗੀ ਨਾਮ ਸਾਈਂ ਦਾ, ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਚੋ।’ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਤਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਏਕਾਂਤ ਵਿਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਸਪੀਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜੰਗਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਣ ਕਣ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ ਭਲਾ?

ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਆਸਥਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਈਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਘੋਲੀਏ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। ਸੰਪਰਕ: 94172-72498

