ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ-2020 ਰੱਦ

ਬ੍ਰਿਸਬਨ, 26 ਮਾਰਚ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ-2020 ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਪਰਥ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 12 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ 33ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ’’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 2200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸੀ।

