ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ Posted On March - 20 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਮਾਰਚ

ਨਕਦੀ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਵਲੋਂ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂੁਰਤੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਾਂਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਵਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਕਿ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਕਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮਗਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਕਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।’’ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਕਦੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਪੈਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਕਦ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ Comments Off on ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ

Both comments and pings are currently closed.