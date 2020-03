ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਬਰ ਲਈ ਉਡਾਣ Posted On March - 19 - 2020 ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ

ਦੱਖਣ-ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਕ ਚਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸਿਆਸੀ ਮੋੜ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ‘ਚੁੱਪ ਦਾ ਮਾਰਚ’ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ‘ਚੁੱਪ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ’ ਅਣਦਿਸਦੇ ਪਰ ਅਟੱਲ ਵਿਧਾਨ ਵਾਂਗ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ 29 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਅਣਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਰਹਾਂਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ।”

ਨੈਲੀ ਮੇਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਐਸਪ੍ਰੀਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸਲ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਨੈਲੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, “ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਘਰੇ ਹਾਂ ਹੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੌਂ ਸਕਦੀ ਹੈ?”

ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਓ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਲਿੰਗਕ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ 167 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਬੈਸਤੀਅਨ ਪਨੇਰਾ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ-ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ-ਤੰਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੁਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ।

ਚਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਕਿਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਮੋਕਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਿਸਾਤ ਵਿਛਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਪਿਤਰ-ਸੱਤਾ, ਰਾਜਵਾੜਸ਼ਾਹੀ, ਨਵ-ਬੁਰਜੂਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਹੈ।

ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਅਰ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ‘ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। 43 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰੇਸਾ ਕ੍ਰਿਸਤੀਨਾ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਸਾਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਐਮਾਜ਼ਨ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਹਵਸ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਐਮਾਜ਼ਨ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਛੀਆਂ-ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਅੱਗ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਤੋੜਦਿਆ 30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੋਨੀਆ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਵਰਖਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗਾਂ ਵਿਚ ਝੋਕ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਹਾਰਨਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਤੈਅ ਹੈ।” ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਵਕੀਲ ਬਣੇ ਜੋਇਆ ਵਾਪੀਚਤਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, “ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਚੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਹੈ।”

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਤਾ-ਰਹਿਤ ਮਾਰਚਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਬੇਘਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਜਾਰਡਨ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ।” ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ ਹੋਵਾਂਗੀ ਪਰ ਕਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਉਪਭੋਗ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੀਆਂ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਥੇ ਇਸ ਲਈ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਮਨ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰੇ।”

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਡਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਮਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਰੂਪ ਆਨਲਾਈਨ ਗਾਲ੍ਹੀ-ਗਲੋਚ, ਅਗਵਾ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 27 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ, “ਪੁਲੀਸ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।” 29 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਅਜਿਹੇ 5890 ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਡਿਟੈੱਨਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਐੱਸ ਨੇਗ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ, ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਖੜ੍ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਛੂਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰਤ ਵਜੋਂ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਹੀ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਦੀ-ਮਾਰਦੀ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਇਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ।” ਨੇਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ‘ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ’ ਦੀ ਥਾਂ ਚੀਕ ਚੀਕ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, “ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਵਾਂ?”

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ (ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ) ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਤੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਏ ਝੂਠਾਂ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਗ਼ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਾਦੀਆਂ-ਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਸ ਬਾਗ਼ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਮਿਥਾਂ ਵੀ ਤੋੜ ਸੁੱਟੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਘੜੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਸੀ, ਉਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁਰ-ਅਮਨ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਲਿਖਣ, ਸਾਂਝ, ਰਵਾਇਤੀ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿੰਸਕ, ਮੋਹ, ਨਿੱਘ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੇ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੂਝ ਦੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਨਵੇਂ ਪੰਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਮੀ ਜੰਗ ਛੇੜ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਔਰਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉਪਰ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਕ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਕੱਢ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ: 98554-04330

