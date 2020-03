ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੂਜਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ

ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੂਜਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ Posted On March - 9 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 8 ਮਾਰਚ ਪੂਜਾ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ 32 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਆਟੋ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕੇ। ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਤੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਟੋ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵੋ ਕਿ ਲੋਕੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵੁਆਈਸ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੇਰ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਨੀ ਬਾਲਾ, ਰਾਣੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੌਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਅਲਫਾ ਮਾਲ ਨੇੜੇ ਏਐੱਚ ਪਦਮ ਪੈਟਰੌਲ ਪੰਪ ’ਤੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਲੋਕੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਐੱਨਜੀਓ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੀਨੂੰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਬਹਾਦਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ

