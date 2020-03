ਆਟਾ-ਦਾਲ: ਕਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਫੇਰੀ ਲਕੀਰ, ਲੋਕ ਬਣੇ ਫਕੀਰ Posted On March - 2 - 2020 ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 1 ਮਾਰਚ

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਕਤਸਰ ਮੂਹਰੇ 2 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 5 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਆਸਾ ਬੁੱਟਰ, ਭੁੱਟੀਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ, ਹੀਰਾ ਲਾਲ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਭੁੱਟੀਵਾਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ-ਪੱਤੀ ਖੰਡ, ਘਿਉ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਵੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

